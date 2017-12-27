Сотрудник СБУ изнасиловал студентку луганского вуза

Представители Министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики обнародовали информацию о том, что сотрудник СБУ совершил акт сексуального насилия по отношению к 17-летней студентки луганского вуза.

Александр Вест

По данным следствия, выехав из территории ЛНР для визита к своим родителям через КПП, расположенном в Станице Луганской, девушке поступил телефонный вызов от представителя СБУ, который запросил личную встречу для проведения неких разъяснительных бесед. После встречи с девушкой сотрудник СБУ вывез пострадавшую за черту города, где в поле, угрожая огнестрельным оружием, склонил студентку к сексуальному контакту. Стоит отметить, что кроме оружия мужчина также угрожал студентке обвинениями в «сепаратизме», за что её, якобы могли заключить под стражу.После приезда в Луганск студентка сообщила о случившемся в МВД ЛНР. На состояние девушки после приезда от родителей обратили внимание ряд преподавателей в её вузе, а также её однокурсники, заметившие её подавленность.