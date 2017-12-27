Под Самарой рыбак в лодке вмерз в ледяную глыбу, тело доставали бензопилой

Под Самарой, на Васильевских островах в русле Волги, проводились поиски рыбака, который исчез вместе со своим плавсредством. Поисковую операцию проводили спасатели из Новокуйбышевска. Их к работе привлекли правоохранители.

Дарья Светозарова

25 декабря спасатели обнаружили труп мужчины. Вместе с лодкой тело вмерзло в ледяную глыбу. Спасатели отправились к месту обнаружения на аэроглиссере «Патруль», однако вода, покрывавшая слой льда, и мокрый снег усложняли продвижение машины. Прежде чем добраться к погибшему, спасатели пересекли свыше 12 километров. Рыбак и лодка находились в заводи Меркушева. Рыбак буквально вмерз в лед, и его пришлось доставать с помощью ломов и бензопил. Извлечение закончилось в 19:00. Поиски были начаты в 11:15. На данный момент причины гибели рыболова выясняют сотрудники правоохранительных органов.26 декабря спасатели обнаружили еще одно тело - на этот раз возле Нижнего острова в протоке Ирыкла. Вначале поисковики нашли рюкзак погибшего, а затем и самого рыбака. Его тело было на глубине трех метров в воде. Очевидно, он попал на тонкий лед, провалился в воду и утонул.