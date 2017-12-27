В Якутии после новогоднего корпоратива мужчина замерз насмерть

В Якутии обморожение привело к летальному исходу для одного из мужчин, участвовавшего в предновогоднем корпоративном мероприятии со своими коллегами. Мужчину к его дому доставила служба такси, однако, домой он не попал ввиду отсутствия ключей.

Александр Вест

Инцидент, в котором мужчина насмерть замёрз, не сумев попасть к себе домой, случился в городе Мирный, расположенном в Якутии. По предварительным данным, мужчина не сумел отыскать ключ от домофона, поэтому решил переночевать на улице под лестницей. Заснув в состоянии алкогольного опьянения, которое погибший получил, побывав на новогоднем корпоративе со своими коллегами, тело мужчины пострадало от сильного обморожения, ставшего причиной его гибели.Представители правоохранительных органов предупреждают всех сознательных граждан об опасности нахождения на улице при низких температурах в состоянии алкогольного опьянения и призывают с умом употреблять алкогольные напитки во время новогодних празднеств.