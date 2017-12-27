NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | В Якутии после новогоднего корпоратива мужчина замерз насмерть

В Якутии после новогоднего корпоратива мужчина замерз насмерть

Сегодня, 09:31
В Якутии обморожение привело к летальному исходу для одного из мужчин, участвовавшего в предновогоднем корпоративном мероприятии со своими коллегами. Мужчину к его дому доставила служба такси, однако, домой он не попал ввиду отсутствия ключей.

В Якутии после новогоднего корпоратива мужчина замерз насмерть

 

Инцидент, в котором мужчина насмерть замёрз, не сумев попасть к себе домой, случился в городе Мирный, расположенном в Якутии. По предварительным данным, мужчина не сумел отыскать ключ от домофона, поэтому решил переночевать на улице под лестницей. Заснув в состоянии алкогольного опьянения, которое погибший получил, побывав на новогоднем корпоративе со своими коллегами, тело мужчины пострадало от сильного обморожения, ставшего причиной его гибели.

Представители правоохранительных органов предупреждают всех сознательных граждан об опасности нахождения на улице при низких температурах в состоянии алкогольного опьянения и призывают с умом употреблять алкогольные напитки во время новогодних празднеств.
Александр Вест
Новости по теме
В Калининграде мужчина замерз насмерть
В Калининграде мужчина замерз насмерть

В Краснознаменском районе Калининграда насмерть замерз мужчина. Погибший вел бродяжнический образ жизни.

Новоселье в Якутии: Насмерть замерз брат хозяина квартиры
Новоселье в Якутии: Насмерть замерз брат хозяина квартиры

В Якутии, в селе Кутана Сунтарского улуса, вследствие переохлаждения обморожения умер мужчина, которого выгнали из дома за то, что он буянил. Как выяснилось

На территории Якутии 65 человек отравились на корпоративе
На территории Якутии 65 человек отравились на корпоративе

Сегодня, 29 декабря, мы узнали о случае массового отравления на территории Якутии. Шестьдесят пять человек обратились за помощью к медикам после проведения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости