NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Поскользнувшийся на льду верблюд рассмешил пользователей Сети

Поскользнувшийся на льду верблюд рассмешил пользователей Сети

Вчера, 20:54
Неуклюжий верблюд из Казахстана стал героем Сети. Поскользнувшееся на льду животное рассмешило пользователей видеохостинга Youtube.

Поскользнувшийся на льду верблюд рассмешил пользователей Сети

 

Накануне в Алматы прошел дождь, что сказалось на состоянии дорог. Автомагистрали превратились в настоящий каток, это доставило много беспокойства не только водителям, но и животным. Забавный инцидент произошел на одном из шоссе. Водитель, который стал очевидцем происшествия, успел снять на видео происходящее. Перед дорогой остановилась группа верблюдов. Один из них решился первым попытаться пересечь магистраль. В результате у животного ничего не вышло: верблюд поскользнулся на льду и так и не смог снова подняться на ноги.

 

Животному с трудом удалось перейти автомагистраль. Верблюд дополз до обочины на коленях.
Виктория Озерова
Новости по теме
Верблюд напал на мужчину в Подмосковье и откусил ему руку
Верблюд напал на мужчину в Подмосковье и откусил ему руку

Верблюд напал на мужчину в Подмосковье и откусил ему руку. Произошло это в Щелковском районе.

По улицам Уфы разгуливали огромный верблюд и медведь
По улицам Уфы разгуливали огромный верблюд и медведь

В Уфе из развлекательного парка «Первомайский» сбежали несколько крупных животных — медведь и верблюд. Снимки двугорбого животного, разгуливающего по улицам

В Тбилиси на пенсионера напал верблюд гражданина Швейцарии
В Тбилиси на пенсионера напал верблюд гражданина Швейцарии

Как сообщает МВД Тбилиси, в центральном районе города вблизи улицы Кипшидзе на 70-летнего мужчину напал верблюд, который принадлежал швейцарцу.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости