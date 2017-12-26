Поскользнувшийся на льду верблюд рассмешил пользователей Сети

Неуклюжий верблюд из Казахстана стал героем Сети. Поскользнувшееся на льду животное рассмешило пользователей видеохостинга Youtube.

Виктория Озерова

Накануне в Алматы прошел дождь, что сказалось на состоянии дорог. Автомагистрали превратились в настоящий каток, это доставило много беспокойства не только водителям, но и животным. Забавный инцидент произошел на одном из шоссе. Водитель, который стал очевидцем происшествия, успел снять на видео происходящее. Перед дорогой остановилась группа верблюдов. Один из них решился первым попытаться пересечь магистраль. В результате у животного ничего не вышло: верблюд поскользнулся на льду и так и не смог снова подняться на ноги.Животному с трудом удалось перейти автомагистраль. Верблюд дополз до обочины на коленях.