Подростка чуть не съели крысы пока его отец развлекался с любовницей

В Ростовской области 14-летнего подростка искусали сарайные крысы, в то время, как отец хорошо проводил время с любовницей.

Валерия Голицына

В селе Султан Салы произошёл инцидент, повергший весь посёлок в шок. Сына одного из местных жителей искусали до полусмерти крысы, пока отец развлекался со своё любовницей. Отец хитростью запер мальчика в сарае, где на него и напали одичавшие грызуны. Когда он пришёл за сыном, то увидел, что весь мальчик изгрызен и истекает кровью. Горе-отец сразу же вызвал скорую помощь и 14-летнего подростка реанимировали.По данным полученным от врачей, на восстановление после полученных травм у ребёнка уйдёт не меньше 2 месяцев. Отец не хотел признаваться в содеянном преступлении, однако мать ребёнка вывела его на чистую воду. Теперь горе-отцу грозит тюремное заключение.