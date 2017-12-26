NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Подростка чуть не съели крысы пока его отец развлекался с любовницей

Подростка чуть не съели крысы пока его отец развлекался с любовницей

Вчера, 20:44
В Ростовской области 14-летнего подростка искусали сарайные крысы, в то время, как отец хорошо проводил время с любовницей.

Подростка чуть не съели крысы пока его отец развлекался с любовницей

 

В селе Султан Салы произошёл инцидент, повергший весь посёлок в шок. Сына одного из местных жителей искусали до полусмерти крысы, пока отец развлекался со своё любовницей. Отец хитростью запер мальчика в сарае, где на него и напали одичавшие грызуны. Когда он пришёл за сыном, то увидел, что весь мальчик изгрызен и истекает кровью. Горе-отец сразу же вызвал скорую помощь и 14-летнего подростка реанимировали.

По данным полученным от врачей, на восстановление после полученных травм у ребёнка уйдёт не меньше 2 месяцев. Отец не хотел признаваться в содеянном преступлении, однако мать ребёнка вывела его на чистую воду. Теперь горе-отцу грозит тюремное заключение.
Валерия Голицына
Новости по теме
В Калужской области отец ранил убившего брата и мать сына
В Калужской области отец ранил убившего брата и мать сына

В Калужской области местный житель выстрелил в сына, убившего брата и мать. В причастности к преступлению также подозревают подругу 21-летнего обвиняемого.

В Ростовской области отец покусал 17-летнего сына за двойки
В Ростовской области отец покусал 17-летнего сына за двойки

В Ростовской области отец покусал собственного сына за двойку. Об этом сообщили местные СМИ.

В Ростовской области отец изнасиловал своего 8-летнего сына
В Ростовской области отец изнасиловал своего 8-летнего сына

По данным СУ СК по области стало известно о том, что в Ростовской области отец изнасиловал своего 8-летнего сына. Инцидент правоохранители зафиксировали в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости