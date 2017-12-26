В Омске массовая драка на корпоративе снята на видео

В Омске во время корпоратива в компании, занятой производством пластиковых окон, сотрудники затеяли массовую драку. Инцидент был зафиксирован камерой наружного наблюдения 24 декабря.

В Омске во время корпоратива в компании по производству окон сотрудники компании принялись выяснять отношения между друг другом с помощью кулаков на улице у ресторана, где они до этого отмечали успехи уходящего года. На улице их потасовку сняла камера видеонаблюдения. Получасовая массовая драка продолжалась до прибытия сотрудников частного охранного предприятия.Сотрудники ресторана, у которого происходила драка, сообщили, что им не известна причина, спровоцировавшая дебош. Они отметили, что их ресторан рассчитан на посетителей высокого статуса, а к произошедшей 24 декабря потасовке был не подготовлен – в ресторане не было охранников, только пожилые швейцары и тревожная кнопка, которой пришлось воспользоваться.На следующее утро протрезвевшие сотрудники компании, производящей пластиковые окна, извинились перед заведением, а также возмести стоимость разбитого ими стекла входной двери ресторана.