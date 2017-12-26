Женщина обожгла желудок жидким азотом

На корпоратив одной из компаний было заказано шоу барменов, в котором мастера по смешиванию напитков соревновались в умении изготавливать диковинные напитки. В одном из номеров было продемонстрировано смешивание коктейля с жидким азотом для быстрого охлаждения и красивого зрелища с испарением азота. Женщина, которой сделали коктейль с жидким льдом, получила сильнейший ожог желудка и кишечника и была отправлена в реанимацию.
Женщина обожгла желудок жидким азотомВчера, 20:02
Энтузиаст, имеющий свой канал на YouTube, накачал кокос жидким азотом. Он хотел проверить, сможет ли под давлением кокосовое молоко «взорвать» стенки.
В Сети появилось видео, которое выложил ученый из Красноярска Антон Коновалов. На нем мужчина выливает на себя ведро жидкого азота. Таким образом, ученый
Интернет-флешмоб, посвящённый помощи людям, которые страдают боковым амиотрофическим склерозом, набирает невероятную популярность во всемирной паутине. Стоит