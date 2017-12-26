Женщина обожгла желудок жидким азотом

В Белоруссии, на одном из праздничных корпоративов, женщина получила ожог желудка жидким азотом, который добавили ей в коктейль.

Врачи прокомментировали состояние пациентки, как крайне тяжёлое. Организаторы праздника утверждают, что ранее таких инцидентов не случалось и такое происходит впервые. На организаторов праздника и бармена, по чьей вине произошла такая трагедия, было заведено уголовное дело, по факту причинения тяжёлых увечий по неосторожности.

Валерия Голицына

На корпоратив одной из компаний было заказано шоу барменов, в котором мастера по смешиванию напитков соревновались в умении изготавливать диковинные напитки. В одном из номеров было продемонстрировано смешивание коктейля с жидким азотом для быстрого охлаждения и красивого зрелища с испарением азота. Женщина, которой сделали коктейль с жидким льдом, получила сильнейший ожог желудка и кишечника и была отправлена в реанимацию.