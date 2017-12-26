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| | Женщина обожгла желудок жидким азотом

Женщина обожгла желудок жидким азотом

Вчера, 20:02
В Белоруссии, на одном из праздничных корпоративов, женщина получила ожог желудка жидким азотом, который добавили ей в коктейль.

Женщина обожгла желудок жидким азотом

 

На корпоратив одной из компаний было заказано шоу барменов, в котором мастера по смешиванию напитков соревновались в умении изготавливать диковинные напитки. В одном из номеров было продемонстрировано смешивание коктейля с жидким азотом для быстрого охлаждения и красивого зрелища с испарением азота. Женщина, которой сделали коктейль с жидким льдом, получила сильнейший ожог желудка и кишечника и была отправлена в реанимацию.

 
Врачи прокомментировали состояние пациентки, как крайне тяжёлое. Организаторы праздника утверждают, что ранее таких инцидентов не случалось и такое происходит впервые. На организаторов праздника и бармена, по чьей вине произошла такая трагедия, было заведено уголовное дело, по факту причинения тяжёлых увечий по неосторожности.

Валерия Голицына
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