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| | В Шереметьево отрицают нахождение крыла лайнера на посадочной полосе

В Шереметьево отрицают нахождение крыла лайнера на посадочной полосе

Вчера, 19:20
В московском аэропорту Домодедово опровергли сообщение о нахождении части крыла самолета на взлетной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

В Шереметьево отрицают нахождение крыла лайнера на посадочной полосе

 

Ранее столичные СМИ сообщили об обнаружении фрагмента крыла самолета на взлетно-посадочной полосе. Так, летчик во время выруливания на полосу увидел на ней посторонний предмет. Как оказалось, на указанном участке располагался бампер воздушного судна типа A320. Инцидент произошел еще 24 декабря, других сведений не сообщалось.

Позже сотрудники Шереметьево заявили, что во время передвижения к пункту стоянки командир самолета сообщил оперативной службе авиагавани, что на поверхности рулевой дрожки располагается съемный лучок. Данный элемент применяется авиатехниками во время процедуры обслуживания самолета на стоянке. На обычной работе данная ситуация не сказалась отрицательно.
Никита Готский
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