В Ангарске таксист спас ребенка ценой автомобиля

В Ангарске водитель общественного транспорта стиснул дверьми руку ребенка, выходившего из автобуса, и, не заметив этого, продолжил движение. Маленького жителя города спас таксист, пожертвовав собственным автомобилем.

Виктория Озерова

В Ангарске водитель автобуса заблокировал руку ребенка, который выходил из общественного транспорта. Не заметив данного факта, шофер продолжил движение. Восьмилетнего мальчика протащило за автобусом несколько сотен метров. Спас ребенка водитель такси. Он перегородил своим автомобилем дорогу общественному транспортному средству. Мальчик был госпитализирован, у него диагностировали ушиб предплечья.Полиция проводит расследование, в ведомстве пообещали наградить таксиста. Невнимательного водителя, скорее всего, уволят.