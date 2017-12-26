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| | Воронежские бабушки обокрали магазин мебели на полмиллиона

Воронежские бабушки обокрали магазин мебели на полмиллиона

Вчера, 17:28
Две сотрудницы пенсионного возраста, работающие на мебельном складе в Воронеже, обокрали предприятие-работодателя на полмиллиона рублей.

Воронежские бабушки обокрали магазин мебели на полмиллиона

 

Женщины возрастом 56 и 62 года, занимали должности сторожа и фасовщицы на складе мебельного салона. Женщины вступили в преступный сговор ещё год назад. С декабря прошлого года подельницы вывозили фурнитуру и деревянные детали от мебели на ГАЗели принадлежавшей одной из них. Однако руководство мебельного магазина взялось за переучёт на складе и обнаружило катастрофическую недостачу в размере 550 тысяч рублей.

Администрация магазина заявила в полицию и через несколько дней воровок поймали «на горячем», когда они вывозили очередную партию украденного на своей машине. Женщин взяли под стражу, теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.
Валерия Голицына
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