Воронежские бабушки обокрали магазин мебели на полмиллиона

Две сотрудницы пенсионного возраста, работающие на мебельном складе в Воронеже, обокрали предприятие-работодателя на полмиллиона рублей.

Валерия Голицына

Женщины возрастом 56 и 62 года, занимали должности сторожа и фасовщицы на складе мебельного салона. Женщины вступили в преступный сговор ещё год назад. С декабря прошлого года подельницы вывозили фурнитуру и деревянные детали от мебели на ГАЗели принадлежавшей одной из них. Однако руководство мебельного магазина взялось за переучёт на складе и обнаружило катастрофическую недостачу в размере 550 тысяч рублей.Администрация магазина заявила в полицию и через несколько дней воровок поймали «на горячем», когда они вывозили очередную партию украденного на своей машине. Женщин взяли под стражу, теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.