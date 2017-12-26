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| | Мигрант преследует школьницу в Красноярске

Мигрант преследует школьницу в Красноярске

Сегодня, 11:48
Ненормальный житель Красноярска преследует школьницу и отправляет ей СМС с угрозами. Об этом сообщают местные СМИ.

Мигрант преследует школьницу в Красноярске

 

Как стало известно, мужчина намеревался познакомиться с девочкой в соцсети, но та не ответила взаимностью и отправила собеседника в черный список. Разгневанный мужчина через несколько дней подкараулил школьницу возле учебного заведения и требовал общения с ним. Девочка ответила отказом, узнав в мужчине недавнего кавалера. После этого он достал нож и принялся махать им возле ученицы,но его спугнули прохожие, а девочка смогла скрыться в павильоне.

Ее семья переехала в другую квартиру, а девочку перевели в иную школу, но издевательство продолжается. Родные заявили в полицию, там открыли уголовное дело на злоумышленника. Он раскаялся, но меру пресечения для него избрать не могут.

Спустя время мать девочки обратилась в таджикскую диаспору, так как ее преследователь таджик по национальности. Соотечественники пообещали изучить ситуацию, и, в случае доказательства вины мужчины, выдворить его из государства.
Никита Готский
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