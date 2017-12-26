Под Киевом толпа едва не устроила самосуд над двумя грузинами

Двое граждан Грузии, находившиеся в машине в состоянии тяжёлого наркотического опьянения, совершили наезд на женщину с 11-летней дочерью и младенцем в коляске. Очевидцы произошедшего пытались растерзать виновников ДТП прямо на месте аварии.

Александр Вест

Под Киевом сотрудники ГИБДД собирались осуществить базовую проверку документов у мужчин, находящихся в салоне автомобиля, который остановился из-за красного сигнала светофора. Однако, едва заметив представителей правоохранительных органов, мужчины предприняли попытку скрыться от правосудия, тронувшись на красный свет. После того, как впереди грузины заметили авто охранной госслужбы, преступники поспешили выехать на тротуар, чтобы избежать погони, где сбили мать с двумя детьми. В коляске находился ребёнок, не достигший двухлетнего возраста, а рядом с матерью шла её 11-летняя дочь.После наезда на пешеходов толпа очевидцев пыталась учинить самосуд над виновниками ДТП, однако, силами правоохранителей преступники были переданы в полицейский участок, где выяснилось, что задержанные уже имели многочисленные проблемы с законом.