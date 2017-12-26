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| | Две собаки рубили ёлки в Муринском парке

Две собаки рубили ёлки в Муринском парке

Сегодня, 10:49
Двое мужчин в костюмах собак вырубили ёлки в Муринском парке Петербурга в ночь с 25 на 26 декабря. Их зафиксировали камеры наблюдения, расположенные на здании напротив. Информацию о случившемся распространяют СМИ Северной столицы РФ.

Две собаки рубили ёлки в Муринском парке

 

В Муринском парке Петербурга вырубили две елки. Злоумышленников зафиксировали камеры, когда начали просматривать видеоматериал, то заметили странную одежду на ворах. Они были облачены в костюмы домашних питомцев. Мужчины, маскирующиеся под псов вырубили две ели, погрузили деревья на фургон, находящийся поблизости, и уехали в неизвестном направлении.

Полицейским сообщили о случившемся, стражи порядка начали поисковую операцию. Они обещают найти воров и заставить их выплатить крупный штраф. Пока угрозы правоохранителей остаются лишь словами. Существует закон, по которому можно официально спилить ель в Ленинградской области. Для этого необходимо взять документ, удостоверяющий личность, приехать в лесничество и договориться с представителями администрации.
Домбровский Сергей
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