В Волгограде в небе заметили странные вспышки

Жители Волгограда делятся на просторах социальных сетей фотографией, которая была сделана в момент появления в небе над городом необычной вспышки изумрудного цвета. Многие сразу поспешили причислить ее к проявлению инопланетных форм жизни, а некоторые и к рождению новой галактики.

Увидев столь необычное «пятно» с закрученным шлейфом белого цвета, горожане начали массово снимать его на камеру. Снимки с загадочной фигурой на утреннем небе менее чем за тридцать минут сделали жители всех районов города не менее десяти раз. Параллельно с этим, волгоградцы описывали, как изменяется в этот момент пятно.

Изначально, местные жители заметили два пятна, которые расплываются по небосвободу, формируя неопределенный рисунок. На смену ему уже на утреннем небе сформировалась новая вспышка, которая была чрезвычайно похожа на Северной сияние. Постепенно теряя цвет, она сошла на нет в районе 7 часов утра.

«И как это понимать? Может это новогодний десант инопланетян? Очень похоже на картинку для какого-то фантастического фильма», - рассуждают очевидцы космического явления.

Другие пользователи заявили, что подобные пятна по небу расползаются обычно после того, как была запущена ракета.

Николай Офицеров