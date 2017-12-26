NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | В Волгограде в небе заметили странные вспышки

В Волгограде в небе заметили странные вспышки

Сегодня, 08:43
Жители Волгограда делятся на просторах социальных сетей фотографией, которая была сделана в момент появления в небе над городом необычной вспышки изумрудного цвета. Многие сразу поспешили причислить ее к проявлению инопланетных форм жизни, а некоторые и к рождению новой галактики.
 

В Волгограде в небе заметили странные вспышки

 

Увидев столь необычное «пятно» с закрученным шлейфом белого цвета, горожане начали массово снимать его на камеру. Снимки с загадочной фигурой на утреннем небе менее чем за тридцать минут сделали жители всех районов города не менее десяти раз. Параллельно с этим, волгоградцы описывали, как изменяется в этот момент пятно.
 
Изначально, местные жители заметили два пятна, которые расплываются по небосвободу, формируя неопределенный рисунок. На смену ему уже на утреннем небе сформировалась новая вспышка, которая была чрезвычайно похожа на Северной сияние. Постепенно теряя цвет, она сошла на нет в районе 7 часов утра.
 
«И как это понимать? Может это новогодний десант инопланетян? Очень похоже на картинку для какого-то фантастического фильма», - рассуждают очевидцы космического явления.
 
Другие пользователи заявили, что подобные пятна по небу расползаются обычно после того, как была запущена ракета.

Николай Офицеров
Новости по теме
В небе над Воронежем местные жители «поймали» НЛО
В небе над Воронежем местные жители «поймали» НЛО

В небе над Воронежем местные жители «поймали» НЛО. Странные фотографии были опубликованы в Сети накануне. Согласно рассказу очевидцев, сразу с нескольких

Жители Хабаровска видели в небе НЛО
Жители Хабаровска видели в небе НЛО

В Хабаровске несколько местных жителей одновременно сообщили в социальных сетях о том, что в небе над городом появилось НЛО.

В утреннем небе над парком «Усть-Медведицкий» виднелась зимняя радуга
В утреннем небе над парком «Усть-Медведицкий» виднелась зимняя радуга

В городе Серафимович местные жители стали свидетелями необыкновенного атмосферного явления. Несколько дней назад в утреннем небе над парком «Усть-Медведицкий»

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости