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| | В Уфе учительница родила на уроке и спрятала младенца в сумку

В Уфе учительница родила на уроке и спрятала младенца в сумку

Сегодня, 08:33
В Уфе в Калининском районе случился ужасный случай. Учительница родила прямо в школе во время урока и спрятала новорожденного в сумку.

В Уфе учительница родила на уроке и спрятала младенца в сумку

 

Днем в понедельник, 25 декабря, в реанимационное отделение поступила женщина с очень сильным кровотечением. Доктора выяснили причину кровотечения, как оказалось, горожанка только что родила. Стало известно, что это преподаватель из местной школы. Во время урока у женщины начались схватки и отошли воды, она преждевременно родила.

Младенец находился у пациентки в сумке, он был мертв, по словам педагога, она родила его уже мертвым. Правоохранительные органы ведут расследование по поводу произошедшего. Младенец отправлен на экспертизу для установления причины смерти. Женщина находиться в критическом состоянии в реанимации.  
Любовь Шевцова
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