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| | В Воронеже школьница попала на видео, когда гадила в подъезде

В Воронеже школьница попала на видео, когда гадила в подъезде

Вчера, 21:11
На видео попала школьница, которая решила справить нужно в подъезде жилого дома.
 

 В Воронеже школьница попала на видео, когда гадила в подъезде

 

Воронежцы были возмущены беспрецедентным поступком. Одна из школьниц Воронежа решила испражниться прямо в подъезде жилого дома. Девочка не обратила внимание на камеры видеонаблюдения и беспечно справила нужду на лестничной площадке.

 
Жителей дома и посмотревших видео пользователей очень возмутил такой проступок. Никто не нашёл оправдания этому. Некоторые отметили, что «окунули» бы нерадивую школьницу в её же «дела». Также пользователи посетовали на плохое воспитание школьницы, которое дали ей родители.

Валерия Голицына
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