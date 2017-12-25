 В Воронеже школьница попала на видео, когда гадила в подъезде

Воронежцы были возмущены беспрецедентным поступком. Одна из школьниц Воронежа решила испражниться прямо в подъезде жилого дома. Девочка не обратила внимание на камеры видеонаблюдения и беспечно справила нужду на лестничной площадке.
В Воронеже школьница попала на видео, когда гадила в подъездеВчера, 21:11
В Калининграде, в подъезде одного из жилых домов по улице Батальной, утром 7 сентября был обнаружен труп. Бездыханное тело мужчины лежало на лестничной
В городе Саратов в подъезде жилого дома от сердечного приступа скончалась 12-летняя девочка. Тело было обнаружено в субботу, 4 апреля. В настоящее время по
На северо-востоке Москвы найден труп 14-летенй школьницы на лестничной площадке многоэтажки. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружили.