 В Воронеже школьница попала на видео, когда гадила в подъезде

На видео попала школьница, которая решила справить нужно в подъезде жилого дома.

Жителей дома и посмотревших видео пользователей очень возмутил такой проступок. Никто не нашёл оправдания этому. Некоторые отметили, что «окунули» бы нерадивую школьницу в её же «дела». Также пользователи посетовали на плохое воспитание школьницы, которое дали ей родители.

Валерия Голицына

Воронежцы были возмущены беспрецедентным поступком. Одна из школьниц Воронежа решила испражниться прямо в подъезде жилого дома. Девочка не обратила внимание на камеры видеонаблюдения и беспечно справила нужду на лестничной площадке.