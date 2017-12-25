Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | 15-летняя школьница умерла после секса в гараже

15-летняя школьница умерла после секса в гараже

Вчера, 21:00
15-летняя школьница из Пензы скончалась после секса в гараже.

15-летняя школьница умерла после секса в гараже

 

Девочка с её 19-летним молодым человеком уединились в гараже парня, потому что на улице была минусовая температура воздуха. Пара закрыла двери гаража и села в машину. Так как температура была далеко ниже нуля, парень завёл двигатель, и парочка приступила к интимным утехам. Однако, из-за выхлопных газов им обеим стало плохо. Молодой человек вышел из машины и потерял сознание, а когда пришёл в себя и выполз на улицу – девочка была уже мертва.

В отношении 19-летнего молодого человека возбуждено уголовное производство. За причинение смерти по неосторожности и совращение особы не достигшей 16 лет.
Валерия Голицына
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