15-летняя школьница умерла после секса в гараже

15-летняя школьница из Пензы скончалась после секса в гараже.

Валерия Голицына

Девочка с её 19-летним молодым человеком уединились в гараже парня, потому что на улице была минусовая температура воздуха. Пара закрыла двери гаража и села в машину. Так как температура была далеко ниже нуля, парень завёл двигатель, и парочка приступила к интимным утехам. Однако, из-за выхлопных газов им обеим стало плохо. Молодой человек вышел из машины и потерял сознание, а когда пришёл в себя и выполз на улицу – девочка была уже мертва.В отношении 19-летнего молодого человека возбуждено уголовное производство. За причинение смерти по неосторожности и совращение особы не достигшей 16 лет.