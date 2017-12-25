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| | Житель Благовещенска выгулял микроволновку

Житель Благовещенска выгулял микроволновку

Вчера, 17:52
В Благовещенске местный житель решил выгулять микроволновку на поводке. Инцидент произошел на улице Мухина.

Житель Благовещенска выгулял микроволновку

 

Жители города опубликовали в Сети забавный ролик, на котором неизвестный мужчина отправился на прогулку, волоча за собой на поводке микроволновку. В какой день произошел этот необычный инцидент - никто не помнит, известно, что гражданин выгуливал устройство на улице Мухина.
 
 
На кадрах видно, как мужчина гуляет по тротуару и волочит вслед за собой гремящую микроволновку, приближаясь постепенно к переходу через проезжую часть. Какие события произошли далее - остается неизвестным, потому как на этом моменте запись прекращается.

Воспользовавшись юмором и фантазией, многочисленные пользователи Интернета принялись оставлять свои комментарии под видеороликом. Некто отметил, что в данном поступке нет ничего удивительного, потому как он так выгуливает свою стиральную машину, другие пообещали выгулять на улице домашнюю технику, чтобы та не пылилась в четырех стенах.
Никита Готский
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