Житель Благовещенска выгулял микроволновку

В Благовещенске местный житель решил выгулять микроволновку на поводке. Инцидент произошел на улице Мухина.

На кадрах видно, как мужчина гуляет по тротуару и волочит вслед за собой гремящую микроволновку, приближаясь постепенно к переходу через проезжую часть. Какие события произошли далее - остается неизвестным, потому как на этом моменте запись прекращается.

Никита Готский

Жители города опубликовали в Сети забавный ролик, на котором неизвестный мужчина отправился на прогулку, волоча за собой на поводке микроволновку. В какой день произошел этот необычный инцидент - никто не помнит, известно, что гражданин выгуливал устройство на улице Мухина.Воспользовавшись юмором и фантазией, многочисленные пользователи Интернета принялись оставлять свои комментарии под видеороликом. Некто отметил, что в данном поступке нет ничего удивительного, потому как он так выгуливает свою стиральную машину, другие пообещали выгулять на улице домашнюю технику, чтобы та не пылилась в четырех стенах.