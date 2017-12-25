В Новочеркасске живодер бросил кота на эскалатор

На территории России произошел очередной эпизод с жестоким обращением с животными. В Новочеркасске мужчина бросил кота в эскалатор, в результате чего тживотному раздробило лапку.

Никита Готский

О происшествии пишет местная пресса. Согласно имеющимся данным, недавно в торговом комплексе "Платовский" на глазах у клиентов неизвестный парень решил поразвлекаться. Для этого он посадил на эскалатор кошку.Произошедшее запечатлела камера наблюдения. В ролике видео, как он ловит животное и бросает его на движующуюся дорожку. Кот сумел увернуться и попробовал спрятаться, но мужчина поймал его и снова кинул на эскалатор. В этом случае лапка зверька застряла в движущемся механизме.Спасли кота посетители торгового центра. Когда животное вытащили, оно вырвалось и убежало. На другое утро истекающую кровью кошку нашла одна из продавцов торгового комплекса. По ее словам, весь первый этаж здания был залит кровью, а раненный зверек сидел в углу. Ее лапка была раздроблена, а шерсть содрана.