Трупы бездомных собак заполонили улицы Ростова

Улицы микрорайона Левенцовка в Ростове заполонили трупы бездомных собак. Местные жители заметили мертвых животных сегодня, 24 декабря.

Жители Ростова убеждены, что мертвые псы появились на улицах из-за отравы, которую им подмешали в еду догхантеры - убийцы бездомных животных. Устав от бездействия властей активисты решили контролировать число уличных собак подобным способом. Вероятнее всего, яд разбросали вокруг мусорных контейнеров - именно там собаки ищут, чем перебить голод, да и трупы ростовчане обнаружили возле мусора.Хоть жители Ростова и жаловались на увеличившееся число бездомных псов, они выступили против такого негуманного способа расправы с безвинными животными, который считают слишком жестоким. Более того, отраву могут съесть во время прогулки и питомцы, которые живут с хозяевами.