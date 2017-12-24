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| | В Барнауле «автомобиль-призрак» едва не стал причиной аварии

В Барнауле «автомобиль-призрак» едва не стал причиной аварии

Сегодня, 17:36
Житель города Барнаул выложил в публичный доступ запись авторегистратора своей машины, запечатлевшего шокирующие кадры. Загадочная «машина-призрак» марки Нива появилась одной из улиц города, едва не спровоцировав аварию, после чего исчезла.

В Барнауле «автомобиль-призрак» едва не стал причиной аварии

 

Пользователи Сети увидели видео, выложенное в открытый доступ жителем Барнаула, столкнувшимся с «автомобилем-призраком» на дороге города. Видеорегистратор запечатлел, как машина марки Нива словно вылетает из неоткуда и на высокой скорости проезжает прямо перед водителем. При этом, буквально за секунду до этого, автомобиля не было видно на трассе.

 

Избежать столкновения удалось исключительно благодаря хорошей реакции хозяина авторегистратора.

Пользователи сети, внимательно изучавшие ролик с необычным инцидентом, шокированы, но находятся и сомневающиеся в призрачной природе внезапно возникшей машины. Кто-то предполагает, что Нива могла выдвинуться с обочины, а кто-то увидел в ролике возможный сбой во время съемки.
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