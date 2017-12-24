В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом

В городе Рестон, штат Вирджиния, 17-летний подросток застрелил родителей своей девушки, потому что те считали его неонацистом и настаивали на разрыве пары.

Как позднее рассказала мать погибшей, её дочь на протяжении нескольких недель изучала страницы в социальных сетях и старалась повлиять на дочь. Из того, что удалось узнать убитой, она сделала вывод о странных политических предпочтениях молодого человека. В Интернете он публиковал сообщения, восхваляющие нацизм и Гитлера, выкладывал шутки, высмеивающие смерть евреев и геев и прочее. Кроме того, он настраивал мышление девочки на свой лад.Убийство произошло в 5 утра по местному времени 22 декабря, когда вся семья была дома. Отец девочки услышал шум в её комнате. Когда родители зашли в помещение, они увидели парня. Последний достал пистолет и выстрелил в обоих. После этого он пустил пулю себе в голову, но остался жив. Молодой человек находится в реанимации, а по восстановлению предстанет перед судом за двойное убийство.