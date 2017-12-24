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| | В центре Москвы наряд полицейских задержал бабушку, которая торговала семечками

В центре Москвы наряд полицейских задержал бабушку, которая торговала семечками

Сегодня, 15:11
В центре Москвы наряд полицейских в количестве шести человек с заметным задержал бабушку, которая зарабатывала на жизнь продажей семечек, как сообщают журналисты HotGeo.

В центре Москвы наряд полицейских задержал бабушку, которая торговала семечками

 

Столько оперативников обычно присутствуют, когда проходят митинги оппозиционера Алексея Навального. В интернете есть ролик, на котором видно, как полицейские тащат бабушку в служебный автобус. Такой транспорт чаще используется, чтобы задерживать тех, кто агрессивно себя ведёт на митингах, но и то во время нынешних акций Навального люди его не наблюдали. Интернет-пользователей удивил и рассмешил факт задержания пожилой бабушки именно таким способом.

Некоторые москвичи узнали торговку, отметив, что она часто продаёт семечки на территории центрального парка. Причина задержания пожилой женщины в настоящее время не известна.

Ирина Летинская
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