В центре Москвы наряд полицейских задержал бабушку, которая торговала семечками

В центре Москвы наряд полицейских в количестве шести человек с заметным задержал бабушку, которая зарабатывала на жизнь продажей семечек, как сообщают журналисты HotGeo.

Столько оперативников обычно присутствуют, когда проходят митинги оппозиционера Алексея Навального. В интернете есть ролик , на котором видно, как полицейские тащат бабушку в служебный автобус. Такой транспорт чаще используется, чтобы задерживать тех, кто агрессивно себя ведёт на митингах, но и то во время нынешних акций Навального люди его не наблюдали. Интернет-пользователей удивил и рассмешил факт задержания пожилой бабушки именно таким способом.

Некоторые москвичи узнали торговку, отметив, что она часто продаёт семечки на территории центрального парка. Причина задержания пожилой женщины в настоящее время не известна.

Ирина Летинская