В центре Москвы наряд полицейских задержал бабушку, которая торговала семечками

В центре Москвы наряд полицейских задержал бабушку, которая торговала семечкамиСегодня, 15:11
Всех задержанных на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального отпустили, о чем сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей по российским регионам.
В нескольких городах России задержали сподвижников оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказали представители политика.
Журналисты узнали соучастника нападения на Алексея Навального. Информация о том, кто снимал нападение на оппозиционера возле офиса ФБК попала в Twitter.