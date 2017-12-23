Крымчанка бросилась под колеса российского военного грузовика

В Крыму жители села Золотое вышли на протест против постройки радиолокационной станции. Во время акции одна из женщин бросилась под колеса российской военной машины. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Жители крымского села Золотое начали протестовать против постройки на территории пункта радиолокационной станции. Во время схода одна из несогласных легла под колеса военного грузового автомобиля, а другой мужчина в это время встал в котлован, чтобы помешать залить туда бетон. В результате обоим понадобилась помощь медиков из-за плохого самочувствия. Жалобы от сельчан поступили на то, что нет разрешительной документации. При этом сотрудники сельсовета и силовики попытались представить жителям данные документы.Следует отметить, что РЛС строится для того, чтобы установить полный контроль над надводной обстановкой в Казантипском заливе, а также для противодействия браконьерству.