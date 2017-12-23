iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | В Астрахани собака растерзала четырехлетнюю девочку

В Астрахани собака растерзала четырехлетнюю девочку

Вчера, 20:28
В Астрахани собака растерзала четырехлетнюю девочку. Это произошло 23 декабря в доме по улице Пирогова в Трусовском районе города. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

В Астрахани собака растерзала четырехлетнюю девочку

 

Ребенок гулял во дворе, на малышку неожиданно набросилась немецкая овчарка. Мать в это время находилась дома и не подозревала о происходящем, а когда увидела - вызвала скорую, врачи оперативно приехали по указанному адресу. Они отвезли пострадавшую в клинику и пытались ее спасти. Усилия медиков оказались напрасными, ребенок умер.

Полиция расследует данный инцидент. Сейчас рассматриваются различные версии, следователи открыли уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители допрашивают мать погибшей.
Домбровский Сергей
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