В Астрахани собака растерзала четырехлетнюю девочку. Это произошло 23 декабря в доме по улице Пирогова в Трусовском районе города. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

Ребенок гулял во дворе, на малышку неожиданно набросилась немецкая овчарка. Мать в это время находилась дома и не подозревала о происходящем, а когда увидела - вызвала скорую, врачи оперативно приехали по указанному адресу. Они отвезли пострадавшую в клинику и пытались ее спасти. Усилия медиков оказались напрасными, ребенок умер.Полиция расследует данный инцидент. Сейчас рассматриваются различные версии, следователи открыли уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители допрашивают мать погибшей.