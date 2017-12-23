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| | Экстренная посадка понадобилась самолету во Внуково из-за отказа двигателя

Экстренная посадка понадобилась самолету во Внуково из-за отказа двигателя

Вчера, 18:34
Сегодня, 23 декабря, самолет Boeing-747 перевозчика «Ютейр» экстренно приземлился в московском аэропорту «Внуково» из-за поломки мотора. На борту воздушного судна находились 106 человек, все остались целы. Информацию об инциденте сообщают столичные СМИ.

Экстренная посадка понадобилась самолету во Внуково из-за отказа двигателя

 

Лайнер перемещался из Москвы в Махачкалу. Воздушный корабль успел покинуть взлетную полосу и начал набирать высоту, как вдруг двигатель заглох. Командир экипажа принял решение в срочном порядке осуществить посадку. Приземление произошло без эксцессов, в стандартном режиме. В результате незапланированной посадки никто не пострадал. Технические специалисты начали искать причину неполадок.
 
По другим данным, во время взлета была объявлена аварийная тревога - командиру экипажа сообщили об утечке топлива, после чего и было принято решение идти на экстренную посадку. 

В июле этого года в аэропорту «Внуково» срочно приземлился Boeing компании-перевозчика «Ютейр». Тогда тоже удалось совершить посадку успешно и без жертв.
Домбровский Сергей
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