Экстренная посадка понадобилась самолету во Внуково из-за отказа двигателя

Экстренная посадка понадобилась самолету во Внуково из-за отказа двигателяВчера, 18:34
В аэропорту Внуково приземлился аварийный «Боинг-737», о чем сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу учреждения. Самолет должен был доставить пассажиров в
«Boeing 747», который следовал из Хабаровска в Сургут, готовится к аварийной посадке во Внуково. Ранее командир экипажа передал сообщение о том, что на борту
В аэропорту Внуково экстренную посадку совершил пассажирский рейсовый самолет Boeing 737. Причиной подобных мер, по предварительным поступившим данным, стала