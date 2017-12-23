Сергея Митрохина задержали на несанкционированной акции в Москве

Сергея Митрохина задержали во время проведения несанкционированной акции против организации ПИК, проходящей в столице РФ. Об этом проинформировал сам глава местного отделения партии «Яблоко».

Виктория Озерова

Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что был задержан во время проведения митинга против компании ПИК, который проходил в столичном районе Кунцево. Политик уточнил, что на полях встречи с кандидатом на пост главы столицы он организовал «сходку» жителей города против «рейдерства» организации ПИК. Митрохин вместе с остальными участниками несанкционированной акции обсудил и принял резолюцию, когда внезапно на улице Академика Павлова появились сотрудники правоохранительных органов и задержали политика. Митрохин объявил, что полицейские обещали больше никого не арестовывать.На данный момент Сергея Митрохина везут в ОВД Кунцево. На несогласованную встречу пришли около сотни граждан.