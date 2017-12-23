Сергея Митрохина задержали на несанкционированной акции в Москве

Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что был задержан во время проведения митинга против компании ПИК, который проходил в столичном районе Кунцево. Политик уточнил, что на полях встречи с кандидатом на пост главы столицы он организовал «сходку» жителей города против «рейдерства» организации ПИК. Митрохин вместе с остальными участниками несанкционированной акции обсудил и принял резолюцию, когда внезапно на улице Академика Павлова появились сотрудники правоохранительных органов и задержали политика. Митрохин объявил, что полицейские обещали больше никого не арестовывать.
На данный момент Сергея Митрохина везут в ОВД Кунцево. На несогласованную встречу пришли около сотни граждан.