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| | Сергея Митрохина задержали на несанкционированной акции в Москве

Сергея Митрохина задержали на несанкционированной акции в Москве

Вчера, 18:08
Сергея Митрохина задержали во время проведения несанкционированной акции против организации ПИК, проходящей в столице РФ. Об этом проинформировал сам глава местного отделения партии «Яблоко».

Сергея Митрохина задержали на несанкционированной акции в Москве

 

Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что был задержан во время проведения митинга против компании ПИК, который проходил в столичном районе Кунцево. Политик уточнил, что на полях встречи с кандидатом на пост главы столицы он организовал «сходку» жителей города против «рейдерства» организации ПИК. Митрохин вместе с остальными участниками несанкционированной акции обсудил и принял резолюцию, когда внезапно на улице Академика Павлова появились сотрудники правоохранительных органов и задержали политика. Митрохин объявил, что полицейские обещали больше никого не арестовывать.

На данный момент Сергея Митрохина везут в ОВД Кунцево. На несогласованную встречу пришли около сотни граждан.
Виктория Озерова
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