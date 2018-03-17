ЦИК России изменил составы участковых избиркомов в Британии

Центральный избирком решил заменить составы участковых избирательных комиссий в Великобритании в результате высылки 23 российских дипломатов. Об этом рассказал председатель Территориальной избирательной комиссии по организации голосования за рубежом Василий Волков.

Татьяна Преображенская

Василий Волков отметил, что посольство Великобритании уведомило ЦИК в необходимости изменения состава участковых избиркомов, из-за высылки 23 соотечественников. Председатель подчеркнул, что просьба о замене состава членов УИК была выполнена.Известно, что британские власти 14 марта приняли решение о высылке 23 дипломатов из РФ. На принятие этого решения повлиял отказ Кремля от объяснения использования разработанного в СССР химического оружия, которым отравили Сергея Скрипаля на территории Великобритании. В России отвергают голословные обвинения британской стороны.