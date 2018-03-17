В преддверии выборов для россиян за рубежом создали 401 избирательный участок

Желающие проголосуют досрочно, если они по каким-либо причинам не смогут поддержать своего кандидата в день всенародного волеизъявления. Выборы президента России состоятся 18 марта. Непосредственно в этот весенний день за рубежом создадут 250 участков. На пост главы России претендуют восемь человек. Практически все они представляют определённые политические силы. Единственным самовыдвиженцем является действующий руководитель РФ Владимир Путин.
В преддверии выборов реклама того или иного кандидата запрещена. Претендентам давали время для объяснения своей политической позиции людям. За этот период они должны были убедить народ в правдивости своих слов. Решающий момент состоится 18 марта. Представители культуры, депутаты, мэры и прочие лица, которым небезразлична судьба страны призывают молодежь и пенсионеров посетить выборы.