ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Мнения

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

К чему ведет увлечение «полезной пищей»?

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

«Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской Аналитики рассказали о возможных дисплеях в LG G7 и G8 Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос Перепалка полуголых частниц «Дом-2» завершилась дракой Елена Летучая отправилась в клинику Испании для избавления от лишнего веса Родченков: На ОИ-80 допинг советским спортсменам давало КГБ Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование
| | Мэй пообещала молниеносно отреагировать на высылку британских дипломатов из РФ

Мэй пообещала молниеносно отреагировать на высылку британских дипломатов из РФ

Сегодня, 20:14
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировал новые меры, направленные на уничтожение «российских шпионов». Об этом и о реакции на высылку из России британских дипломатов глава правительства Соединенного Королевства рассказывала во время выступления на форуме консерваторов в Лондоне.

Мэй пообещала молниеносно отреагировать на высылку британских дипломатов из РФ

 

Тереза Мэй подчеркнула, что все возможные антироссийские мероприятия будут обсуждаться с союзниками Великобритании. Премьер-министр уточнила, что вся агентурная сеть России в стране будет обнаружена и уничтожена целях предупреждения угрозы жизням подданных Ее Величества. Госпожа Мэй публично обвинила Кремль в нарушении международного права и Конвенции о запрете химоружия. Попутно глава британского Кабмина отметила храбрость людей, которые занимаются расследованием отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Бывший российский разведчик был отравлен нервно-паралитическим ядом в начале ткущего месяца в городе Солсбери. В совершении этого преступления госпожа Мэй обвинила Россию, и слова свои подкрепила высылкой из страны 23 российских дипломатов.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Посла Великобритании вызвали в российский МИД
Посла Великобритании вызвали в российский МИД

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании Лори Бристоу был вызван 16 марта в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Информацию об этом СМИ

Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона
Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается терпеть факт высылки своих дипломатов из Британии, а ответит аналогичными мерами,

Тереза Мэй заявила о выдворении российских дипломатов из Великобритании
Тереза Мэй заявила о выдворении российских дипломатов из Великобритании

В связи со сложившейся натянутой политической обстановкой между Великобританией и Россией, вследствие разбирательства по делу Скрипаля, британский премьер

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости