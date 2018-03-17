Захарова: Антироссийская кампания Британии является частью страшного спектакля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Лондона выслать российских дипломатов на Родину. По словам политика, Великобритания начала кампанию против Москвы, которая является частью огромного и страшного спектакля.

Домбровский Сергей

Лондон выводит из состояния равновесия обстановку в Европе. Безосновательные обвинения России в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются на 100% политическими. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал Лондону сначала провести расследование, а потом называть заказчиков отравления экс-агента. По мнению Захаровой, позиция Британии дестабилизирует и без того напряженную международную обстановку.Ситуация действительно оставляет желать лучшего. На фоне предстоящих переговоров между президентом США и главой КНДР, когда вроде бы появился свет в конце тоннеля, возник новый конфликт. Отношения между Россией и Великобританией ухудшаются со стремительной скоростью.