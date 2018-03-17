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| | Захарова: Антироссийская кампания Британии является частью страшного спектакля

Захарова: Антироссийская кампания Британии является частью страшного спектакля

Сегодня, 20:37
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Лондона выслать российских дипломатов на Родину. По словам политика, Великобритания начала кампанию против Москвы, которая является частью огромного и страшного спектакля.

Захарова: Антироссийская кампания Британии является частью страшного спектакля

 

Лондон выводит из состояния равновесия обстановку в Европе. Безосновательные обвинения России в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются на 100% политическими. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал Лондону сначала провести расследование, а потом называть заказчиков отравления экс-агента. По мнению Захаровой, позиция Британии дестабилизирует и без того напряженную международную обстановку.

Ситуация действительно оставляет желать лучшего. На фоне предстоящих переговоров между президентом США и главой КНДР, когда вроде бы появился свет в конце тоннеля, возник новый конфликт. Отношения между Россией и Великобританией ухудшаются со стремительной скоростью.
Домбровский Сергей
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