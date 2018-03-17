ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Мнения

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

К чему ведет увлечение «полезной пищей»?

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

Аналитики рассказали о возможных дисплеях в LG G7 и G8 Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос Перепалка полуголых частниц «Дом-2» завершилась дракой Елена Летучая отправилась в клинику Испании для избавления от лишнего веса Родченков: На ОИ-80 допинг советским спортсменам давало КГБ Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование Создатель «Новичка» поведал о противоядии от отравляющего вещества
| | ФАН смогло найти людей, которых ЧВК «Вагнер» держит «на контейнере»

ФАН смогло найти людей, которых ЧВК «Вагнер» держит «на контейнере»

Сегодня, 19:26
Федеральное агентство новостей (ФАН) сделалао громкое заявление о нахождении людей, которых по версии украинских и западных СМИ либо похитили, либо лишили жизни. Однако в действительности судьба двоих россиян оказалась еще более загадочной, посколку они попали в распоряжение членов ЧВК «Вагнер».

ФАН смогло найти людей, которых ЧВК «Вагнер» держит «на контейнере»

 

В соответствии с официальной версией, которой придерживаются многие издания Украины и стран Европы, двое жителей РФ 26-летний Николай Хитев и 40-летний Игорь Швецов якобы исчезли бесследно после столкновения с таинственной службой безопасности ЧВК «Вагнер», о деятельности которой достоверно ничего неизвестно.

 

Обозреватель Максим Калашников заявил в прямом эфире, что эти лица были задержаны сотрудниками ЧВК и посажены «на контейнер», при этом он не объяснил, как следует расшифровывать данное понятие. В связи со случившимся в Сети разгорелись многочисленные споры о судьбе россиян, подогреваемые «данными» от американской прессы о жестоком избиение мужчин и продолжении от украинских коллег, заявивших об убийстве Хитева и Швецова.

Однако сотрудники ФАН успокоили народные волнения, сообщив, что россиянам ничего не угрожает, пообещав в скором времени рассказать всю правду, в том числе расшифровав понятия ЧВК «Вагнер» и «на контейнере».
Пойда Анна
Новости по теме
Под санкции США попали руководители ЧВК «Вагнер» и структур Пригожина
Под санкции США попали руководители ЧВК «Вагнер» и структур Пригожина

Под санкции США попали руководители ЧВК «Вагнер» и структур Пригожина. В общей сложности санкционный список соединенных Штатов пополнили 38 предприятий и

Фейкомет Эль-Мюрид облажался: «гибель» двух бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии — ложь
Фейкомет Эль-Мюрид облажался: «гибель» двух бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии — ложь

Российский блогер распространил заведомо ложную информацию о двух погибших «вагнеровцах», которые на самом деле оказались ополченцами Донбасса.

Названы имена погибших в Сирии российских наемников из
Названы имена погибших в Сирии российских наемников из "ЧВК Вагнер"

Обнародованы инициалы российских военных из частной милитаристической компании «ЧВК Вагнер», которые погибли во время авиаудара коалиции. Исследованием

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости