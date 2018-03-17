Лавров: Россия не поддерживает договор о запрете ядерного оружия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не поддержит договор о запрете ядерного оружия. По словам политика, достижение соглашения в ультимативной форме неприемлемо.

Домбровский Сергей

Для подписания подобного договора нужно уничтожить все ядерное оружие, существующее на нашей планете, на такие меры не пойдут основные страны, регулирующие политическую обстановку во всем мире. Россия всегда выступала против насилия и войны, но необходимо обеспечить абсолютную безопасность государств, прежде чем говорить о полной ликвидации атомных бомб. Москва поддерживает соглашение о нераспространении ядерного оружия и намерена придерживаться этой лини поведения и впредь.По словам Лаврова, США своими действиями усложняют ситуацию. Вывести ядерное оружие в космос полностью не получится, поскольку на Земле существуют свои угрозы, а каждый разумный руководитель державы до конца будет отстаивать интересы своей страны и следить за ее обороноспособностью.