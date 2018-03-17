Во время массовых митингов в Словакии население настаивает на досрочных выборах

На территории Словакии прошли массовые митинги, в которых приняли участие 10 тысяч человек. Основной целью данных общественных акций является призвать властей страны к досрочным выборам и расследованию убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Пойда Анна

Вчера, 16 марта, на площади Словацкого национального восстания в Братиславе собрались 65 тысяч протестующих, которые выступали против нынешнего правительства, которое окончательно дискридитировало себя в результате принятия нескольких решений.Участники акции требовали привлечь к ответственности бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который, несмотря на уход со своего поста, незримо остается у власти, поскольку ему удалось назначить на свое место Петера Пеллегрини, представляющего интересы той же партии, что и Фицо. Таким образом, перестановка некоторых представителей власти не принесла своих плодов, так как страной продолжают управлять те же лица.Кроме того, многие жители страны уверены в причастности Фицо к убийству Яна Куцяка, который раскопал множество «грязных» политических тайн, едва не разрушив игру властей.