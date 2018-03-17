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| | Украина депортировала российскую журналистку за «информационную провокацию»

Украина депортировала российскую журналистку за «информационную провокацию»

Сегодня, 18:08
Сотрудницу российского федерального канала «Россия-24» Наталью Гончарову выдворили из Украины и запретили ей пересекать границу с этой страной в течение трех лет. Украинские спецслужбы уличили журналистку в подготовке «антиукраинских сюжетов» и подрывной деятельности для очернения имиджа Украины.

Украина депортировала российскую журналистку за «информационную провокацию»

 

Сотрудники СБУ заявили, что сумели пресечь «деструктивную деятельность» работницы российских СМИ. В начале марта Гончарова смонтировала четыре видеоролика, которые, по словам представителей СБУ, дезинформировали мировое сообщество и искажали действительность, нанося вред международному имиджу Украины. Они уверяли, что материалы журналистки должны были стать «информационной провокацией». Силовикам, в частности, не понравилось, как Наталья собиралась освещать выборы президента РФ на украинском медиапространстве.

Гончарова стала далеко не первой жертвой травли российских журналистов украинскими спецслужбами. Осенью 2015 года украинские власти ввели персональные санкции в отношении ведущего новостной аналитической передачи «Вести недели» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. А прошлым летом из Украины депортировали журналистку «Первого канала» Анну Курбатову. Ее назвали российской пропагандисткой.
Дарья Светозарова
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