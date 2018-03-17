ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Мнения

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

К чему ведет увлечение «полезной пищей»?

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос Перепалка полуголых частниц «Дом-2» завершилась дракой Елена Летучая отправилась в клинику Испании для избавления от лишнего веса Родченков: На ОИ-80 допинг советским спортсменам давало КГБ Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование Создатель «Новичка» поведал о противоядии от отравляющего вещества Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad
| | Генштаб РФ заявил о возможном ударе США по Сирии

Генштаб РФ заявил о возможном ударе США по Сирии

Сегодня, 17:50
ВМС и ВВС США готовятся к нанесению масштабных ударов по Сирии. Об этом заявил в прямом эфире одного из российских телеканалов начальник главного оперативного управления генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Генштаб РФ заявил о возможном ударе США по Сирии

 

Он сообщил о том, что в Средиземноморских водах и на Красном море в спешном порядке создаются ударные группы ракетоносителей, которые приведены в состояние повышенной боевой готовности. По мнению военного, атаке могут подвергнуться правительственные сирийские войска и учреждения. Поводом для массированного удара высокоточным оружием станет подтверждение использование войсками правящего сирийского режима химического оружия.

Сергей Рудской убежден, что мотивацией может служить и банальная провокация, поскольку боевики также обладают запасами химического оружия и его провокационное применение со стороны незаконных террористических формирований может послужить сигналом к запуску крылатых ракет морского базирования.

Генерал-лейтенант сказал, что в зоне боевых действий задействованы группы спецназа Великобритании, Франции и США, задачи которым поставлены определенные. Любое провокационное использование оружия химического поражения будет сигналом к атаке на давно заявленные цели. В настоящее время боевики активизировались и усилили интенсивность обстрела жилых районов Дамаска.
Сергей Денисов
Новости по теме
Генштаб РФ: Россия взяла под контроль воздушное пространство Сирии
Генштаб РФ: Россия взяла под контроль воздушное пространство Сирии

Благодаря многоуровневой системе управления России удалось взять под контроль воздушное пространство Сирии. Об этом заявил Сергей Рудской, начальник Главного

Генштаб России: Пальмира была полностью освобождена при участии ВС РФ
Генштаб России: Пальмира была полностью освобождена при участии ВС РФ

В Генштабе России заявили, что Пальмира в Сирии была полностью освобождена от террористов ИГИЛ*. Войска Сирии овладели высотами к югу и северу от города, на

ВМФ Англии и США готовятся к нанесению ударов по территории Сирии
ВМФ Англии и США готовятся к нанесению ударов по территории Сирии

Военно-морские силы Британии совместно с ВМФ США начали подготовку к операции в Сирии.такое решение было принято после подтверждения о наличие в этой стране

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости