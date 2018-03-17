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| | "Технические неполадки": Украинские СМИ забыли на карте Украины нарисовать полуостров Крым

"Технические неполадки": Украинские СМИ забыли на карте Украины нарисовать полуостров Крым

Сегодня, 15:30
Телеканал «UA:Перший» потерпел фиаско. На передаче показали карту Украины, где Крым был полностью удален. Ведущий извинился и отметил, что инцидент произошел из-за технического сбоя.

"Технические неполадки": Украинские СМИ забыли на карте Украины нарисовать полуостров Крым

 

Журналист Галина Плачинда оставила в Facebook запись о том, что информационное пространство украинского государства совсем не соображает, что творит.

Авторы, словно целенаправленно, забыли изобразить полуостров, предполагают пользователи соцсети. Пользователи Facebook прокомментировали оплошность украинского телеканала с полуостровом: "Так не доставайся ты никому — подумали они".

Отметим, что на одном из телеканалов Казахстана территорию Украины указали без Крыма. Украинские власти мгновенно подняли истерику.
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