"Технические неполадки": Украинские СМИ забыли на карте Украины нарисовать полуостров Крым

Телеканал «UA:Перший» потерпел фиаско. На передаче показали карту Украины, где Крым был полностью удален. Ведущий извинился и отметил, что инцидент произошел из-за технического сбоя.

Журналист Галина Плачинда оставила в Facebook запись о том, что информационное пространство украинского государства совсем не соображает, что творит.Авторы, словно целенаправленно, забыли изобразить полуостров, предполагают пользователи соцсети. Пользователи Facebook прокомментировали оплошность украинского телеканала с полуостровом: "Так не доставайся ты никому — подумали они".Отметим, что на одном из телеканалов Казахстана территорию Украины указали без Крыма. Украинские власти мгновенно подняли истерику.