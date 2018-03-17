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| | В России объявили о закрытии Британского совета из-за шпионских проделок

В России объявили о закрытии Британского совета из-за шпионских проделок

Сегодня, 14:40
Российские руководители закрывают Британский совет в РФ. Причиной послужили британские разведчики. Игорь Морозов огласил вердикт о данном инциденте.

В России объявили о закрытии Британского совета из-за шпионских проделок

 

Сенатор заявил, что российские власти помнят, как пару лет назад удалось задержать сотрудников МI6. Группировка пыталась следить за членами Российского совета в Британии.

Игорь Морозов также добавил, что британская сторона не подтвердила заявку на открытие Российского центра по науке и культуре, который должны были установить в Лондоне. Чиновник уверен, что Британия будет еще принимать меры против российских дипломатов, которым 14 марта огласили, что они должны в течение недели покинуть Лондон.

17 марта российские депутаты объявили, что 23 британских дипломата обязаны покинуть территорию РФ за неделю. Если британская сторона будет дальше вести недоброжелательные игры, то Россия будет принимать более серьезные меры против 23 членов совета.

14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй обвинила Московскую сторону в совершении убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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