В Государственной Думе назначен главный советник по юридическим вопросам

Бывший депутат Госдумы от объединения «Единая Россия» Владимир Плигин теперь будет выполнять функции юридического советника одного из спикеров Госдумы.

Дарья Дмитриева

Ранее Владимир Плигин являлся главнокомандующим в комитете по конституционному законодательству в Государственной Думе. Теперь его назначили советником по юридическим вопросам Вячеслава Володина, а также он будет координировать Совет по законотворчеству.17 марта Володин должен будет подписать указ о назначении Плигина своим советником. Он давно знает руководителя Федеральной службы судебных приставов, которым являлся бывший депутат Госдумы, и уверен, что Плигин справится со своими обязанностями. У него большой опыт и он имеет знания по данным вопросам.В окружении спикера Госдумы в списке советников на общественных началах много людей не дипломатического происхождения. Это и политологи, также телеведущий и представитель Русской православной церкви.