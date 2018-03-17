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| | В Государственной Думе назначен главный советник по юридическим вопросам

В Государственной Думе назначен главный советник по юридическим вопросам

Сегодня, 14:29
Бывший депутат Госдумы от объединения «Единая Россия» Владимир Плигин теперь будет выполнять функции юридического советника одного из спикеров Госдумы.

В Государственной Думе назначен главный советник по юридическим вопросам

 

Ранее Владимир Плигин являлся главнокомандующим в комитете по конституционному законодательству в Государственной Думе. Теперь его назначили советником по юридическим вопросам Вячеслава Володина, а также он будет координировать Совет по законотворчеству.

17 марта Володин должен будет подписать указ о назначении Плигина своим советником. Он давно знает руководителя Федеральной службы судебных приставов, которым являлся бывший депутат Госдумы, и уверен, что Плигин справится со своими обязанностями. У него большой опыт и он имеет знания по данным вопросам.

В окружении спикера Госдумы в списке советников на общественных началах много людей не дипломатического происхождения. Это и политологи, также телеведущий и представитель Русской православной церкви.
Дарья Дмитриева
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