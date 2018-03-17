Пригожин пообещал ответить на санкции США снимками «грустного Трампа»

Известный российский предприниматель Евгений Пригожин, попавший в санкционный список США, в котором собраны лица, якобы вмешавшиеся в ход президентских выборов, рассказал о довольно необычных ответных мерах в ответ на подобные действия американцев.

Александр Вест

Журналисты поинтересовались у Пригожина, спросив об ответных мерах, которые он собирается предпринимать после попадания в американский санкционный список. Бизнесмен заявил, что одним из первых указаний его сотрудникам станет избавление от всех портретов Дональда Трампа, на которых он запечатлён с улыбкой. По словам Пригожина, в связи с данными действиями американской стороны, отныне его сотрудники смогут вешать лишь изображения грустного Дональда Трампа. Также в шутку бизнесмен заметил, что снимки грустного американского президента будут располагаться на расстоянии не менее десяти метров от портретов Владимира Путина.Кроме того, российский предприниматель заметил, что больше не будет посещать сеть ресторанов фастфуда «McDonald’s», тем самым поддерживая США. Евгений Пригожин добавил, что в данный момент он ещё не ощутил влияния санкций со стороны США, а при их появлении он обязательно свяжется с журналистами.