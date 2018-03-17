Украина отправила в ООН письмо с жалобой на «незаконные выборы» в Крыму

Киев направил руководителям Организации Объединенных Наций (ООН) официальное оповещение о проведении «незаконных выборов» в Крыму Россией на «временно оккупированной территории». Информацию об этом сообщают украинские СМИ.

Домбровский Сергей

Киев предлагает европейским политикам поддержать их протест и воздействовать на Москву. По мнению руководителей Украины, Россия захватила Крым, провела там незаконный референдум, включила в свой состав полуостров, не учитывая интересы простых людей. Противниками этому выступают татары, мечтающие выселить из Крыма граждан РФ и самостоятельно обосноваться там. Верховная Рада и МИД Украины обращаются к мировому сообществу за поддержкой.Киев предлагает западным странам повлиять на Москву различными способами, включая ужесточение экономических мер воздействия и полный разрыв торговых связей. Украина называет Крым своей территорией, хотя в 2014 году жители полуострова проголосовали за выход из состава этой страны.