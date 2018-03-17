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| | Британских дипломатов «выселят» из Санкт-Петербургского консульства

Британских дипломатов «выселят» из Санкт-Петербургского консульства

Сегодня, 13:33
Дипломатов из Великобритании заставят покинуть Санкт-Петербургское консульство в установленные международной практикой и дипломатическим протоколом сроки. Об этом журналистам стало известно из компетентного источника в российском МИДе.

Британских дипломатов «выселят» из Санкт-Петербургского консульства

 

Английским дипломатам дадут необходимое время, чтобы завершить работу генерального консульства и совершить все необходимые действия для того, чтобы закрыть учреждение. Отзыв согласия МИД РФ на создание английского генерального консульства в Петербурге – ответный шаг на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов. В ответных мерах, которые полностью не озвучены, планируется объявить персонами нон-грата аналогичное количество работников британской дипмиссии и Россия оставляет за собой право ответить дополнительными ограничениями дипломатическое сотрудничество между двумя странами в ответ на новые недружественные шаги со стороны английского правительства.

Российская сторона анонсировала закрытие генерального консульства в Петербурге и объявила о высылке 23 британских дипломатов.
Сергей Денисов
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