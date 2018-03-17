Британских дипломатов «выселят» из Санкт-Петербургского консульства

Дипломатов из Великобритании заставят покинуть Санкт-Петербургское консульство в установленные международной практикой и дипломатическим протоколом сроки. Об этом журналистам стало известно из компетентного источника в российском МИДе.

Сергей Денисов

Английским дипломатам дадут необходимое время, чтобы завершить работу генерального консульства и совершить все необходимые действия для того, чтобы закрыть учреждение. Отзыв согласия МИД РФ на создание английского генерального консульства в Петербурге – ответный шаг на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов. В ответных мерах, которые полностью не озвучены, планируется объявить персонами нон-грата аналогичное количество работников британской дипмиссии и Россия оставляет за собой право ответить дополнительными ограничениями дипломатическое сотрудничество между двумя странами в ответ на новые недружественные шаги со стороны английского правительства.Российская сторона анонсировала закрытие генерального консульства в Петербурге и объявила о высылке 23 британских дипломатов.