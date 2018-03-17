Посольство РФ в Киеве возмущено, что россиянам запретили голосовать в Украине

На территории Украины 18 марта будут размещены избирательные участки, где граждане России смогут подать свой голос в пользу того или иного кандидата, который будет лучшим, по их мнению, президентом Российской Федерации.
В посольстве дали обещание, что будут предприняты все меры, которые обеспечат открытые участки. Но дипломаты возмущены тем, что в некоторых городах Украины, а именно в Киеве, Харькове, Львове и Одессе, планируют сорвать выборы. В связи с этим Россия направила ноту протеста.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сказал о том, что обычных россиян полиция не будет пускать в пункты голосования. Туда будут допущены только дипломаты.