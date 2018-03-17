«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны «Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова В 2017 году хакеры-вымогатели атаковали около 1 млн россиян Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео Плющенко и Рудковская активно делятся подробностями отдыха на Мальдивах В Сети запустили «убийцу» Instagram Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе «Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте В Китае камеры зафиксировали на платформе в метро поезд-призрак NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году
| | Посольство РФ в Киеве возмущено, что россиянам запретили голосовать в Украине

Посольство РФ в Киеве возмущено, что россиянам запретили голосовать в Украине

Сегодня, 13:15
Посольство России в Киеве направило протестующий документ в Министерство иностранных дел Украины. Такое ход был принят из-за решения МВД о том, что россиян не допустят к голосованию на выборы президента РФ.

Посольство РФ в Киеве возмущено, что россиянам запретили голосовать в Украине

 

На территории Украины 18 марта будут размещены избирательные участки, где граждане России смогут подать свой голос в пользу того или иного кандидата, который будет лучшим, по их мнению, президентом Российской Федерации.

В посольстве дали обещание, что будут предприняты все меры, которые обеспечат открытые участки. Но дипломаты возмущены тем, что в некоторых городах Украины, а именно в Киеве, Харькове, Львове и Одессе, планируют сорвать выборы. В связи с этим Россия направила ноту протеста.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сказал о том, что обычных россиян полиция не будет пускать в пункты голосования. Туда будут допущены только дипломаты.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России
Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России

Глава МВД Украины Арсен Аваков высказал официальную позицию о выборах президента РФ в Крыму. По словам деятеля, Украина считает такое мероприятие незаконным.

Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста в связи с нападением
Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста в связи с нападением

В украинский МИД поступила нота протеста от россисйкого посольства в Киеве в связи с произошедшим накануне ночью нападением неизвестных. Об этом рассказал Олег

Россиянам в Украине не дадут проголосовать на выборах 18 марта
Россиянам в Украине не дадут проголосовать на выборах 18 марта

МВД Украины объявило, что не допустит россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Соответствующее сообщение обнародовал глава

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости