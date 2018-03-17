Посольство РФ в Киеве возмущено, что россиянам запретили голосовать в Украине

Посольство России в Киеве направило протестующий документ в Министерство иностранных дел Украины. Такое ход был принят из-за решения МВД о том, что россиян не допустят к голосованию на выборы президента РФ.

Дарья Дмитриева

На территории Украины 18 марта будут размещены избирательные участки, где граждане России смогут подать свой голос в пользу того или иного кандидата, который будет лучшим, по их мнению, президентом Российской Федерации.В посольстве дали обещание, что будут предприняты все меры, которые обеспечат открытые участки. Но дипломаты возмущены тем, что в некоторых городах Украины, а именно в Киеве, Харькове, Львове и Одессе, планируют сорвать выборы. В связи с этим Россия направила ноту протеста.Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сказал о том, что обычных россиян полиция не будет пускать в пункты голосования. Туда будут допущены только дипломаты.