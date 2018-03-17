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| | NYT: Встречу Трампа и Ким Чен Ына преимущественно курирует ЦРУ

NYT: Встречу Трампа и Ким Чен Ына преимущественно курирует ЦРУ

Сегодня, 13:12
Основную роль в организации предстоящей встречи лидеров двух государств Дональда Трампа и Ким Чен Ына с американской стороны играет не Госдепартамент, а именно ЦРУ. Эту идею впервые выдвинули в статье, опубликованной в издание The New York Times.

NYT: Встречу Трампа и Ким Чен Ына преимущественно курирует ЦРУ

 

В соответствии со сведениями, полученными изданием от анонимного источника в Белом доме, сотрудники ЦРУ регулируют вопросы, связанные со всеми «контактами по закрытым каналам», а также отвечают за процесс планирования.

По мнению журналистов, подобное положение вещей говорит о влиянии руководителя ЦРУ Майка Помпео, на американского лидера, поскольку Трамп на этой неделе назначил его на должность госсекретаря, занимаемую ранее Рексом Тиллерсоном. В связи с этим,  коммуникация с КНДР находится в распоряжении разведывательного, а не дипломатического канала.

Кроме того, Госдепартамент лишился своего былого влияния, поскольку их голоса практически не учитываются во многих важных ситуациях.
Пойда Анна
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