Трамп считает увольнение замглавы ФБР замечательной новостью

Трамп положительно отзывается о недавнем увольнении замглавы ФБР Эндрю Маккейба. Своё сообщение глава США оставил на стене официальной страницы Twitter.

Дональд Трамп назвал дату увольнения Эндрю Маккейба - «Великим днем демократии». Правитель Америки считает, что экс-замглава Федерального бюро знает много черных пятен в истории организации, так как Маккейб был приемником Джеймса Коми (бывший главнокомандующий ФБР – прим. VladTime), а он в свое время совершил немало преступлений.Президент США считает, что Эндрю Маккейб знал много грязной информации, также был в курсе о махинациях и лжи политиков.Отметим, что за два дня до пенсии завглава ФБР подал рапорт об увольнении. Было известно, что Маккейб давно желал уйти из Федерального бюро. Последней каплей послужил скандал вокруг его личности, когда Эндрю Маккейб вел расследование дела в отношении Хиллари Клинтон.