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Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Москва дала британским дипломатам неделю, чтобы они покинули Россию

Москва дала британским дипломатам неделю, чтобы они покинули Россию

Сегодня, 12:10
Москва высылает 23-х британских дипломатов из страны в ответ на аналогичное решение Лондона относительно российских представителей. Английским государственным деятелям предложили в течение ближайших семи дней решить все проблемы в РФ и вернуться на Родину.

Москва дала британским дипломатам неделю, чтобы они покинули Россию

 

Консул Великобритании в России Лори Бристоу подчеркнул, что истинной причиной обострения отношений между Лондоном и Москвой является отравление неизвестными лицами экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Объединенное Королевство обвиняет Россию в причастности к покушению на этих людей. Экс-разведчика якобы отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Москва считает подобные заявления неуместными, так как кроме слов западные политики больше ничего не могут предоставить общественности.

Помимо высылки английских дипломатов, Россия закрыла представительство Британии в Петербурге. Это не единственные меры, которые применит Москва. Кремль оставил за собой право ужесточать воздействие на ситуацию в случае необходимости. Всё будет зависеть от дальнейших решений Лондона. Если Британия пойдет на обострение конфликта, то Россия не станет отсиживаться в сторонке, а примет аналогичные меры.
Домбровский Сергей
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