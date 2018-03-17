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| | Бывший замдиректор ФБР назвал своё увольнение «политической местью» Трампа

Бывший замдиректор ФБР назвал своё увольнение «политической местью» Трампа

Сегодня, 13:20
Первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба уволили за пару дней до официального выхода на пенсию. Сам деятель заявил, что это «политическая месть» от Дональда Трампа, как сообщает «Версия.Инфо».

Бывший замдиректор ФБР назвал своё увольнение «политической местью» Трампа

 

Маккейб официально это провозгласил 16 марта. В должности замдиректора ФБР он проработал меньше года, а теперь его резко уволили. Эндрю Маккейб сообщил, что никаких нарушений во время рабочего процесса он не допускал, а всё то, что говорил, остаётся его официальной позицией.

Бывший замдиректор считает, что единственное, за что его «убрали» с поста, это потому, что действующая власть использовала неверно понятые высказывания про расследование Фонда Клинтон. Маккейб считает, что на его примере Белый дом демонстрирует, как поступят со всеми несогласными с позицией Дональда Трампа. Деятель выразил надежду, что ФБР всё-таки не опорочит свою честь и не станет так работать, а сможет дать отпор.

Ирина Летинская
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