Бывший замдиректор ФБР назвал своё увольнение «политической местью» Трампа

Бывший замдиректор ФБР назвал своё увольнение «политической местью» ТрампаСегодня, 13:20
Трамп положительно отзывается о недавнем увольнении замглавы ФБР Эндрю Маккейба. Своё сообщение глава США оставил на стене официальной страницы Twitter.
Энтони Скарамуччи, бывший руководитель отдела коммуникаций Белого дома, в интервью ABC News сообщил о заговоре против Дональда Трампа.
Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб на данный момент назначен временно исполняющим его обязанности после того, как директора Бюро Джеймса Коми уволили по