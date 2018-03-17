Скончался выдавший правительству США Челси Мэннинг хакер

Всемирно известный хакер по имени Адриан Ламо скончался в возрасте 37 лет. Широкую известность Ламо заполучил благодаря содействию аресту Челси Мэннинга, который ранее сотрудничал с некоммерческой организацией WikiLeaks.

Александр Вест

В своей профессиональной хакерской деятельности Адриан Ламо не раз шокировал широкую общественность, взламывая системы защиты Microsoft, Yahoo, а также систему именитого информационного издания The New York Times. Однако наибольшую известность хакер заполучил благодаря содействию в аресте Брэдли Мэннинга, который после смены пола присвоил себе имя Челси. Напомним, в личной переписке Мэннинг оповестил хакера о том, что он передал организации WikiLeaks засекреченные материалы, в числе которых была видеозапись с расстрелом лиц в Ираке, осуществлённом с американского вертолёта в 2007 году.Власти США получили от Адриана Ламо информацию о том, кто передал засекреченные данные WikiLeaks. Заметим, подробности и причины кончины 37-летнего хакера до сих пор держатся в секрете.