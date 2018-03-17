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| | В России предлагают создать «моральный кодекс» для депутатов

В России предлагают создать «моральный кодекс» для депутатов

Сегодня, 11:39
Народные избранники представляют власть, люди смотрят на них и по их поведению судят об уровне развития чиновников высшего уровня. Член законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратится в Госдуму с предложением ввести «моральный кодекс» для депутатов.

В России предлагают создать «моральный кодекс» для депутатов

 

Согласно этому проекту, народные избранники не имеют права выставлять напоказ роскошь. Сейчас депутаты в социальных сетях публикуют фотографии, на которых запечатлены их дорогие виллы, недешевый отдых на лучших курортах мира и прочие атрибуты власти и богатства. Владимир Петров предлагает запретить народным избранникам и их семьям пользоваться бизнес-классом в лайнерах. Депутаты не имеют права вступать в интимную связь с коллегами противоположного пола и устанавливать нерабочие отношения.

Причиной таких требований является то, что недостойное поведение народных избранников портит репутацию власти. Эксперты называют предлагаемый «моральный кодекс» вполне уместным, но не рекомендуют распространять его положения на родственников депутатов.
Домбровский Сергей
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