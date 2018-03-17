Посла Великобритании вызвали в российский МИД

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании Лори Бристоу был вызван 16 марта в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Информацию об этом СМИ получили от официального представителя МИДа Марии Захаровой.

Сергей Денисов

До сведения Лори Бристоу довели меры российского правительства в ответ на высылку из Англии 23 дипломатов, замораживание счетов российских респондентов и начатого следствия об источниках покупки россиянами недвижимости в Великобритании.Четыре дня назад премьер-министр Англии Тереза Мэй заявила о высылке дипломатов, замораживании счетов российских компаний и физических лиц и начале следственных процедур о законности приобретения некоторых британских активов российскими юридическими и физическими лицами.Тереза Мэй публично пообещала разобраться с русскими бенефициариями – держателями ценных бумаг Лондонской биржи и долевых пакетов акций в крупнейших английских корпорациях. Поводом к замораживанию англо-российских отношений послужило отравление гражданина Великобритании, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которых нашли в пригороде британской столицы Солсбери. По выводам судебно-медицинских экспертов, Скрипаль и его дочь были отравлены медленно действующим ядом паралитического действия.Российский МИД отрицает причастность спецслужб своей страны к отравлению Скрипаля и еще ранее британской стороне было сообщено об адекватном ответе на высылку российских дипломатов. Лори Бристоу сообщили об этих мерах, но для журналистов никакой конкретики пресс-служба МИДа не озвучила.