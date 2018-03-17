«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе «Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте В Китае камеры зафиксировали на платформе в метро поезд-призрак NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году Без комплексов: Голая Эмили Ратаковски "зажевала" попой трусы Самбурская и Рудова прятались от фанатов в кинотеатре Садальский засыпал Федункив комплиментами после шоу Малахова Facebook закрывает компанию, которая работала с Трампом и «Сбербанком» Приложение Mug Life произвело настоящий фурор в Сети Как порнозвезда: "Русскую Кардашьян" унизили из-за голой груди Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом «Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда
| | Посла Великобритании вызвали в российский МИД

Посла Великобритании вызвали в российский МИД

Сегодня, 11:09
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании Лори Бристоу был вызван 16 марта в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Информацию об этом СМИ получили от официального представителя МИДа Марии Захаровой.

Посла Великобритании вызвали в российский МИД

 

До сведения Лори Бристоу довели меры российского правительства в ответ на высылку из Англии 23 дипломатов, замораживание счетов российских респондентов и начатого следствия об источниках покупки россиянами недвижимости в Великобритании.

Четыре дня назад премьер-министр Англии Тереза Мэй заявила о высылке дипломатов, замораживании счетов российских компаний и физических лиц и начале следственных процедур о законности приобретения некоторых британских активов российскими юридическими и физическими лицами.

Тереза Мэй публично пообещала разобраться с русскими бенефициариями – держателями ценных бумаг Лондонской биржи и долевых пакетов акций в крупнейших английских корпорациях. Поводом к замораживанию англо-российских отношений послужило отравление гражданина Великобритании, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которых нашли в пригороде британской столицы Солсбери. По выводам судебно-медицинских экспертов, Скрипаль и его дочь были отравлены медленно действующим ядом паралитического действия.

Российский МИД отрицает причастность спецслужб своей страны к отравлению Скрипаля и еще ранее британской стороне было сообщено об адекватном ответе на высылку российских дипломатов. Лори Бристоу сообщили об этих мерах, но для журналистов никакой конкретики пресс-служба МИДа не озвучила.
Сергей Денисов
Новости по теме
Тереза Мэй заявила о выдворении российских дипломатов из Великобритании
Тереза Мэй заявила о выдворении российских дипломатов из Великобритании

В связи со сложившейся натянутой политической обстановкой между Великобританией и Россией, вследствие разбирательства по делу Скрипаля, британский премьер

Ассанж прокомментировал высылку 23 российских дипломатов
Ассанж прокомментировал высылку 23 российских дипломатов

Интернет-журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прокомментировал высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Позицию Терезы Мэй он считает

Краснодар станет местом дислокации Уэльса на ЧМ-2018
Краснодар станет местом дислокации Уэльса на ЧМ-2018

Действующий посол Великобритании Лори Бристоу поведал о том, что сборная Уэльса планирует базироваться в Краснодаре, если команда сможет выйти в финал

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости